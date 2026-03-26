藤沢市役所（資料写真）神奈川県藤沢市は２６日、秋葉台文化体育館（同市遠藤）で、同館作業員が防球ネット用のワイヤを取り外している際、体育館を利用していた中学生３人にワイヤが引っかかり転倒してけがを負う事故が発生したと発表した。生徒の１人は脳振とうと肩甲骨と鎖骨の骨折、１人は脳出血と肩甲骨骨折、１人は脳振とうなどのけがを負ったが、命に別条はないという。市によると、市立中学校２年の生徒が２３日午前９