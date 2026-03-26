フィギュアスケート・ペア元日本代表の高橋成美さん（34）が26日放送のフジ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。フィギュアスケートにかかる費用について言及した。この日は、チェコ・プラハで開幕した世界フィギュアスケート選手権について、高橋さんが競技の見方などを解説した。メッセンジャー黒田有（56）は、坂本花織選手や、中井亜美選手らの活躍に「子どもが『やりたい』と言う方が、たぶんめちゃく