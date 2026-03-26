26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026 開幕前日SP』に出演した阪神OBの鳥谷敬氏が、阪神のリーグ連覇を予想した。鳥谷氏は「強いと思いますね」とキッパリ。「阪神と戦えるチームが、どこがあるのかなという。戦力が4番が中心の選手が抜けているチームがたくさんありますし、去年の状態のままでタイガースがいれば、より勝ち数が伸びるんじゃないかというくらいの戦力構図になっている」と予想。「ハプニ