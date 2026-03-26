Image: Shutterstock スティーヴ・ジョブズ氏とタッグを組んでAppleを創業したスティーヴ・ウォズニアック氏。Appleを離れたあと、1人のガジェット好きとして自由に楽しく生きる姿は、世界中のテックファンから愛され続けています。そんなウォズが、Apple創業50周年を祝して、CNNのインタビューに登場。現代のテック企業の中心であるAIについて語る場面がありました。「AIはあまり使わない」