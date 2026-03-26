ペアSPで5位発進フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が25日（日本時間26日）に行われ、ペアのショートプログラム（SP）で長岡柚奈・森口澄士組（木下アカデミー）が69.55点をマークして5位発進した。ミラノ・コルティナ五輪ではSP最下位でフリーに進出できず。1か月後の好演技の裏には、長岡の発想の転換があった。会心の演技だった。スロージャンプは長岡がしっかり着氷。森口との息の合ったリフトやスピンを披