グラビアアイドルで女優としても活動する松島かのんがこのほど、SPA!デジタル写真集 「天使のエール」（扶桑社）の発売を記念して、誌面カットを公開した。 【写真】果実も程よく…もうすぐハタチの魅力が満載です 本作では学校を舞台に繰り広げられる「応援マネージャー」を全力で演じている。チアガールに扮して全身全霊で背中を押す描写から、一転して魅惑の曲線美を披露する等身大の姿もチェッ