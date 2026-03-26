九州電力はグループを統括するキューデンホールディングスを新たに設立し、グループを再編すると発表しました。九州電力によりますと、キューデンホールディングスはことし10月1日に、九州電力を傘下に置く持ち株会社として新たに設立される予定です。さらに、来年4月1日にはグループを再編し、これまで九州電力の傘下にあった九州電力送配電やQTnetなど5社がホールディングスの