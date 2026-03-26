中国企業の北京汽車(BAIC)が電気自動車(EV)用のナトリウムイオンバッテリーの量産技術を確立したことを発表しました。Sodium-ion EV battery delivers 11-min charging and 450 km rangehttps://electrek.co/2026/03/25/sodium-ion-ev-battery-delivers-11-min-charging-450-km-range/BAICは1958年に創業した自動車メーカーで、SUVやセダンやオフロード車の製造・販売を行っています。EVの「EU5」や「EU5 PLUS」も製品化しています