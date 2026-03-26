シンガー・ソングライターの岡崎体育が、5月18日にメジャーデビュー10周年を迎えるにあたり、約3年ぶりにアーティスト写真を更新した。【写真】ほっそり…岡崎体育のデビュー時京都府宇治市出身の男性ソロプロジェクトとして活動を開始し、2016年に発売した『BASIN TECHNO』でメジャーデビューした岡崎体育。約3年ぶりに更新されたアーティスト写真は、自身が観光大使を務める地元・宇治市が誇る世界遺産の平等院で特別に許可