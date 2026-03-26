俳優の深川麻衣が主演を務める、4月3日スタートのテレビ東京ドラマ25『週末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜』（毎週金曜深0：52）60秒トレーラーが解禁された。また、エンディングテーマにKis-My-Ft2 の「夜の向こうへ」が決定した。【動画】深川麻衣＆千賀健永“カップル”が温泉へ…『週末旅の極意3』トレーラー同ドラマは圧倒的な「旅情感」「景観」、そして「週末旅」を通して大切な人との関係を見つめなお