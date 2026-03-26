歌い手・Adoの新曲「春に舞う」が、4月6日午後9時よりABEMAにて放送がスタートするオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』（以下、『今日好き』）新シリーズの主題歌に決定。主題歌と挿入歌を担当し、『今日好き』とAdoの年間タイアップとなる。【動画】Ado、17歳で録音した「くちばしにチェリー」カバー音源「春に舞う」は、『今日好き』主題歌のために書き下ろされた新曲。「花びら 染めてく空 色づ