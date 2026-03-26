元フィギュアスケート選手でタレントの高橋成美が、26日放送のカンテレ・フジテレビ系情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』（カンテレ：月〜金後1：50〜3：45、フジテレビ：月〜金後2：48〜3：42）に出演。フィギュアスケートの金銭事情について明かした。【写真】婚活では興奮！テレビに引っ張りだこの高橋成美番組では、チェコ・プラハで開かれている2026年世界フィギュアスケート選手権を報道。ミラノ・コルティナ五輪のフ