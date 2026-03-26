三菱電機のロゴ三菱電機と東芝、ロームの3社が、鉄道や電気自動車（EV）、データセンターのサーバーといった幅広い製品の電力制御に使うパワー半導体の事業統合に向け交渉に入ることが26日分かった。EV需要の低迷や中国企業の台頭に伴い、日本メーカーは苦境に陥っており、「日の丸連合」を目指して世界市場で存在感を示すのが狙いだ。ロームにはデンソーが買収を提案しており、影響を与える可能性がある。パワー半導体事業の