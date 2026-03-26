陸上自衛官の男が中国大使館に侵入した事件を受け、中国外務省は「中国国民に対する犯罪事件が多発している」などとして、日本への渡航を控えるよう改めて呼びかけました。中国外務省は26日、公式SNSで「日本の治安は不安定で、中国国民に対する犯罪事件が多発している」と主張。その理由として、24日に起きた陸上自衛官の中国大使館への侵入事件を挙げ、「中国の外交官の安全および外交施設の安全を深刻に脅かすものであり、その