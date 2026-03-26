紅生姜は、苦戦が続く漬物市場の中で2025年に「独り勝ち」ともいえる動きを示したが、この勢いが今年も続くかが焦点となる。コロナ禍以降は横ばいで推移してきたが、昨春以降、米不足や物価高、キャベツの価格下落を背景に焼きそばの登場機会が増え急伸。2025年の家庭用紅生姜は1割程度の伸びとなったもようだ。紅生姜は焼きそば向け需要が大きく、冷し中華や牛丼がこれに続く。キャベツ価格が上昇すると焼きそばの調理機会が