味の素社は25日、代謝ケアサプリメント「カプシEX」製品説明会を開催した。これは肥満の基準として使われるBMIが高めの人の日常のエネルギー代謝の一部である、「安静時のエネルギー消費」の向上をサポートする日本初の機能性表示食品。説明会でスポーツ&ヘルスニュートリション部開発企画グループの栗原重一氏が開発背景やメカニズムを紹介した。栗原氏によると、日常のエネルギー代謝の中で最も多くエネルギーを消費され