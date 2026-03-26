春のセンバツ高校野球。大垣日大と三重がベスト8をかけて戦いました。 【写真を見る】｢この経験を無駄にしない｣ 大垣日大と三重がベスト8をかけて奮闘… 春のセンバツ高校野球 2回戦 大会8日目、第一試合で山梨学院と対戦した大垣日大は1回。3番竹島のライトへのソロホームランで1点を先制します。その後同点に追いつかれ迎えた7回、満塁からタイムリーヒットを打たれ、3対1と山梨学院に勝ち越しを許します。 9回、