名古屋市科学館にあさってオープンする、屋外展示施設の「鉄道ひろば」。報道向けの内覧会が行われました。 【写真を見る】展示施設｢鉄道ひろば｣内覧会 注目は“世界で唯一”残るドイツ製のSL 車輪が回転する臨場感も！ 名古屋市科学館に3月28日オープン 注目は、明治から昭和にかけて名古屋市内などを走っていたSL。ドイツで製造されたもので、今ではたった一つしか残されていないB6形蒸気機関車という貴重な車両で