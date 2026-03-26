JAバンク熊本が、JA熊本中央会と協力して県内の小学校と特別支援学校に食農教育の補助教材およそ2万部を贈りました。 贈呈式では農林中央金庫熊本支店の住友哲平支店長から越猪浩樹県教育長に補助教材「農業とわたしたちのくらし」が贈られました。この補助教材は小学5年生を中心とする高学年の授業を想定しています。「食」と「農業」、また「環境」と「農業」の密接なかかわり、食を届けるための流通、農畜産物の産地などを解