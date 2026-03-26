天草郡苓北町で、高級食材、ムラサキウニの素潜り漁が行われています。素潜り漁は天草漁協苓北支所の潜水組合員およそ10人が行っています。 ウニを見つけると海に潜り、30秒ほどで数個のウニを持って上がります。このあと水揚げし、専用の器具でウニを割ってスプーンで丁寧に取り出していました。近年は海水温が高く、エサとなる海藻類が減少しているため実入りが少ないということですが、味は、濃くて甘みがありとても