俳優的場浩司（56）が26日、ブログを更新。ついに“スマホデビュー”を果たしたことを報告した。的場は長年“ガラケー”を愛用してきたが、昨年5月の投稿では「俺のガラケーに最終通告的なメールが届いた…」とNTTドコモの3Gサービス「FOMA」および「iモード」が26年3月31日をもって終了するとの通知を受け「なんでスマホを持ってる事が前提で進んでるんだぁ…民主主義だからか…俺達みたいなガラケーユーザーは絶滅危惧種なんだぜ