今年元日の全日本実業団駅伝（ニューイヤー駅伝）でチーム史上最高の５位入賞を果たしたサンベルクスが２６日、練習拠点としている地元の東京・足立区の竹の塚警察署で一日署長を務めた。エース区間の２区で区間新記録の区間賞の力走で２２人をごぼう抜きした吉田響（２３）が「防犯担当」、５区で区間新記録の区間７位と好走した市山翼（２９）が「刑事担当」などを務めた。制服、制帽の姿で登場した吉田響はビシッと敬礼をし