◇セ・リーグ巨人・竹丸―阪神・村上（東京ドーム）DeNA・東―ヤクルト・吉村（横浜）広島・床田―中日・柳（マツダスタジアム）◇パ・リーグロッテ・毛利―西武・渡辺（ZOZOマリンスタジアム）オリックス・宮城―楽天・荘司（京セラドーム大阪）ソフトバンク・上沢―日本ハム・伊藤（みずほペイペイドーム）