北海道旭川市で２０２１年３月、いじめを受けていた中学２年の広瀬爽彩（さあや）さん（当時１４歳）が凍死体で見つかった問題を巡り、広瀬さんの母親が市に約１億１５００万円の損害賠償を求めた訴訟は２６日、旭川地裁（上村善一郎裁判長）で和解が成立した。市が母親側に７０００万円支払う和解案を地裁が示し、双方が受け入れた。今津寛介市長は記者会見で、「二度と同じことを繰り返さないよう、子どもたちが安心して過ご