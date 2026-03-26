ペルシャ湾のイラン沖に位置するカーグ島を捉えた衛星画像＝2024年10月3日/Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2024/Getty Images（CNN）イラン陸軍のジャハンシャヒ司令官は26日、地上戦は一段と「敵にとって危険で、大きな代償を伴うものになる」と発言した。イラン学生通信（ISNA）によると、イラン陸軍を指揮するアリ・ジャハンシャヒ准将は「敵は地上戦がより危険で、より大きな代償を伴う、取り返しのつ