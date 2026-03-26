フィギュアスケート・ペア元日本代表の高橋成美さん（34）が26日放送のフジ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。世界フィギュアスケート選手権に出場した坂本花織選手（25）の心境について語った。今シーズンでの現役引退を表明している坂本選手は、2月に行われたミラノ・コルティナ五輪の女子シングルで銀メダルを獲得した。今回の世界フィギュアについて、MCのフリーアナウンサー青木源太（42）が「坂本選