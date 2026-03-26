山〓賢人（31）が26日、都内で行われた主演映画「ゴールデンカムイ網走監獄襲撃編」（片桐健滋監督）大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。24年の映画、WOWOW連続ドラマに続くシリーズ最新作。大きな反響を受け「この作品に出会えて本当に感謝。このチームのみんなに出会えて、最高の作品を作れて本当に幸せ」。“不死身の杉元”こと杉元佐一役について「自分の人生のように生きさせてもらっている。人生そのもの。不死身になれ