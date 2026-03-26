つづ井さんのオタクライフ、フルスロットルで充実中!!【漫画】『とびだせ！ つづ井さん3』を第1回から読むリアルに存在する男性アイドルが新たな推しとなり、日々オタ活に勤しむつづ井さん。彼との共通点を見つけたり、新たな気づきを得たりする中、ある日朗報が飛び込んできて――!!人気日常コメディエッセイ『とびだせ！ つづ井さん』シリーズ、ついにパート3へ到達です！ 男性アイドルが推しになったことで、著者・つづ井