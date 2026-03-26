ボートレース尼崎の「阪神電車ジェット・シルバー杯」は２７日、開幕する。重木輝彦（３８＝兵庫）は前検のスタート特訓を終え「足的には班でそんなに変わらない感じ。でも、足自体はしっかりしている感触はあった」と、まずまずの手応えを感じ取る。２月、パーソナルジムを宝塚で立ち上げた。「３０歳の時に腰のヘルニアを患いトレーニングで治した経験をシェアできたらと。元バスケットボールの選手もトレーナーでいて、