大阪・ＭＢＳテレビは２６日、同局内で「２０２６春の改編発表記者会見」を行い、同局制作のテレビ番組「おしゃべり小料理ゆみこ」から生まれた料理本「女将 有働由美子のおつまみレシピ帖」に言及した。同局総合編成局長の田淵伸一氏は「元気の源ステーションになりたい」としスポーツ番組を告知。４月から「ＭＢＳ火ダネプロジェクト」と銘打ち、大規模な企画開発を行うとし、さらば青春の光と関西ジュニアがタッグを組む「