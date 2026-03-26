フィギュアスケート世界選手権（チェコ・プラハ）で男子ショートプログラム（ＳＰ）が２６日に行われるのを前に、大本命の?４回転の神?イリア・マリニン（米国）がミラノ・コルティナ五輪に続いて優勝を逃すという衝撃予想をロシアメディアが行った。ロシアメディア「ソブスポーツ」は世界選手権の男子を特集。「マリニンは世界選手権でも敗れる可能性がある。金メダル候補は３人いる」と指摘した上で「日本勢は天才がミスをす