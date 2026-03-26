乳がんを公表した演歌歌手・石原詢子さん（58）が2026年3月25日にブログを更新し、抗がん剤を投与して1か月後の経過を報告した。石原さんは1988年にデビューし、2000年には初出場となる第51回NHK紅白歌合戦で「みれん酒」を、03年の第54回紅白では「ふたり傘」を歌ったことでも知られる。「お天気も良かったので１ヶ月ぶりに外に出て歩いてみた」石原さんは「いつもの坂が...」と題したブログエントリーを公開し、「昨日は気分も良