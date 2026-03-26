震災から3度目の春を迎える能登半島。火災で大きな被害を受けた輪島の朝市通りでは、再建への一歩となる工事が始まりました。一方、2年間、営業を休んでいる、おもてなし日本一の旅館・加賀屋も、きょうは再開へ向け、区切りの一日になりました。2024年1月1日の能登半島地震から2年。大きな被害を受けた輪島市の朝市エリア周辺ではきょうから、再建に向けた復旧工事が始まりました。地震のあとの大規模な火災により、およそ240棟、