専大松戸―九州国際大付8回裏、3ランを放ちガッツポーズする専大松戸・吉田＝甲子園専大松戸が10安打8得点で打ち勝った。3―3の五回に瀬谷の適時打で勝ち越し、七回に吉岡の適時打で加点。八回は吉田が3ランを放った。好機を広げる的確な送りバントも光った。2番手の門倉が五回途中から無失点で投げ切った。九州国際大付は2死走者なしから得点するなど粘りを見せたが、畳みかけられなかった。12残塁がもったいなかった。