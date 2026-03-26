“バカラで106億円熔かした男”で知られる「大王製紙」の元会長で実業家・井川意高氏（61）が25日に公式X（旧ツイッター）を更新し、自身に向けられた批判について言及した。この日も多くのポストをしていた井川氏だったが、一部ユーザーから「弱い犬ほどよく吠える」などと批判された。この投稿を受けて、井川氏は「うんオレボンボンで御曹司でばあやとメイドに囲まれて育って仕方なく5000億円企業の経営者やって