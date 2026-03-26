高市総理は、先週行われた日米首脳会談でテーマとなったホルムズ海峡への艦船の派遣について、「トランプ大統領は私の説明を理解されていた」と日本側の主張が受け入れられたとの考えを示しました。日本維新の会青柳仁士 衆院議員「世界が最も注目していた論点の一つは、米国が求めるホルムズ海峡への自衛隊艦船の派遣に対し、我が国がいかに応じるかでありました。正式な停戦合意に至るまでは自衛隊の派遣は困難であるとの