ガソリン価格が今、大きく揺れている。200円をつける店もあった先週と比べると、様相は一変し、どの店も、安くなっていた。こうした中、政府は26日、石油製品の安定供給に向けた切り札として、石油の「国家備蓄」の放出に踏み切った。そうした中、ガソリン高騰のきっかけになったイラン情勢を巡っては…。「備蓄石油」放出でガソリン価格に影響は？アメリカ・ワシントンのイベント会場に「YMCA」が流れると、踊り出したトランプ大