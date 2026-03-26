中国大使館に侵入したとして自衛官の男が逮捕された事件を受け、中国外務省は「日本への渡航を控えるよう厳重に注意喚起する」と改めて呼びかけました。中国国営の新華社通信によりますと、中国外務省は「日本にいる中国国民を取り巻く安全環境は悪化の一途をたどっている」と指摘した上で「当面の間、日本への渡航を控えるよう厳重に注意喚起する」と改めて呼びかけました。これは24日、東京・港区の中国大使館に23歳の自衛官が侵