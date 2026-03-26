セサミワークショップが制作する新シリーズ「セサミストリート・プレイパーク」が、2026年4月1日(水)午前7時より、NHK Eテレ「The Wakey Show」にて放送を開始する。エルモやクッキーモンスター、ジュリアといった「セサミストリート」の仲間たちとインタラクティブなゲームで楽しく遊びながら学べる本シリーズは、画面の前の子どもたちとその家族へ体も心も弾むような笑顔あふれる時間をもたらす。思わず参加したくなる遊びの中で