山や川など豊かな自然に恵まれた新潟県には、多彩な温泉がそろっています。静かな山あいの温泉からレトロな温泉街まで、旅情あふれる温泉地が多いのも特徴です。All About ニュース編集部は3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「名湯百選」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名湯百選の中で、好き＆行ってみたい新潟県の温泉」ランキングを紹介します！【3位までの全ランキング結果を見る】2