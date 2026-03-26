夜行バスを利用したことがある人なら、「眠れないつらさ」で苦しんだ経験があるのではないでしょうか。漫画家・秋野ひろさんの作品『丁寧ならぬ暮らし』から抜粋されたエピソード『【快眠】夜行バスで眠れない全ての人へ…』は、そんな悩みに真正面から向き合い、実践的な対策を示しています。【漫画】『【快眠】夜行バスで眠れない全ての人へ…』（全編を読む）物語は、夜行バスから出てきた主人公・広野アキが「お尻も痛いし、眠