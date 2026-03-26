ランジェリーブランドRAVIJOUR（ラビジュール）が、2026年初の新作を発表。咲き誇る花々や艶めきを表現したアイテムを、無二の透明感と色気、気品で同世代女性らにも人気のセクシー女優・MINAMOさんがまとう新ビジュアルを公開しました。【写真】色気と気品にあふれるMINAMOさん同ブランドは、「セクシーに生きる Just be yourself」をステートメントに、女性の新しいセクシーさを追求し、ワンランク上のスペシャルなアイテムを提