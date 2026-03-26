グラビアアイドルの野村るなさんが、週刊SPA!（扶桑社）3月24・31日合併号の人気コーナー「美女地図」に登場。透き通るようなボディを披露しました。【写真】メガネ姿もキュートな野村るなさん“超Ｚ世代スタイル"でグラビア界で人気急上昇の野村さん。秘書検定3級を持ち、今月19日で19歳を迎えた彼女が「秘書を目指す女のコの日常」をテーマに、メガネをかけてパソコンに向かう姿、メガネを外してランジェリー姿で透き通るよう