HBOオリジナル新シリーズ『ハリー・ポッターと賢者の石』のティザー映像が公式チャンネルに投稿され、話題を呼んでいる。 参考：ダニエル・ラドクリフらに続くか？ドラマ版『ハリー・ポッター』注目のキャスト陣を解説 予告編にはダーズリー家の“階段下の物置内”で暮らすハリー・ポッター（ドミニク・マクラフリン）の姿や、地下鉄に乗るルビウス・ハグリ