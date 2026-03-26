Photo: 神津文人 アメリカ・ポートランド発のアウトドア・フットウェアブランド、KEEN（キーン）。昨年、約2年の歳月をかけて開発した「SEEK（シーク）」とともにトレイルランニングシューズ市場に参入。売り上げも好調だという「SEEK」に続いて、グラベル（砂利道）、ロード（舗装路）、ダート（泥・土・砂）に対応するマルチサーフェスモデル「ROAM（ローム）」を発売しました。ロードも走