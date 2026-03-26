前橋市を舞台にしたドキュメンタリー映画の特別上映会が市内の映画館で行われ、出演者らが作品への思いを語りました。 ドキュメンタリー映画「なないろのまち」は、前橋の失われていく街の風景と、人の記憶や思いを描いた２０１０年の作品「虹の街」の続編です。前作の出演者らが再会し、前橋で暮らす人々にインタビューをしながら「人にやさしいまち」や、前橋が目指す未来を考える作品です。 市内の映画館で