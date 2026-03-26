県内の小中学生に野球観戦を楽しんでもらおうと、プロ野球ＢＣリーグ・群馬ダイヤモンドペガサスの公式戦の無料招待券が、県教育委員会に寄贈されました。 寄贈されたのは、県内の小中学生が、群馬ダイヤモンドペガサスのホーム公式戦を何度でも楽しめる無料招待券です。２６日は、高崎市に本社を置くホームセンター「セキチュー」の関口忠弘社長と、群馬ダイヤモンドペガサスの糸井丈之球団代表ら