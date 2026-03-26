自然環境の保全や持続可能な社会づくりに取り組む、個人や団体を支援する「ぐんぎん財団環境賞」の表彰式が行われ、１０団体に賞状と助成金が贈られました。 ぐんぎん財団は、自然環境や生活環境の保全・調査研究を支援しようと、毎年優れた活動に取り組む個人や団体を表彰し、助成金を贈っています。２９回目となった今年度は、身近な自然環境や生態系の保全と活用、持続可能な社会に向けた実践活動や研究をテーマに１５団