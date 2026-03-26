前橋市議会は２６日、小川市長が公約に掲げた、第一子の保育料を半額にするための条例改正案を、反対多数で否決しました。 前橋市議会の第１回定例会に提出されていた、第１子の保育料を９月から半額にする条例の改正案。ホテル問題を受けて１月に行われた出直し選挙で、小川市長が公約として掲げ、新年度の当初予算案には主要事業として２億１０００万円が計上されていました。市議会では最大会派の前橋高志会などが、財源の確保