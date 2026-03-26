虚偽の教員勤務歴を申告して2026年度の福岡県公立学校教員採用候補者選考試験に出願したほか、虚偽申告に基づく講師の給与を受給したとして、県教育委員会は26日、福岡教育事務所管内の中学校に勤める30代の男性講師を懲戒免職にした。県教委は偽造私文書行使などの容疑で男性を県警に告訴した。